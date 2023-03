Donna morta per overdose, scoperchiata rete di spaccio a Corticella | VIDEO

Gli inquirenti hanno lavorato oltre tre anni per risalire ai fornitori di una 52enne trovata morta per overdose di eroina nella sua abitazione, il 13 agosto del 2019.

Testimonianze e intercettazioni hanno portato così il nucleo operativo dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto a individuare una gruppo di spacciatori attivo in città e in provincia.

I Carabinieri hanno individuato due pusher nordafricani, ma hanno scoperchiato la rete, composta da nordafricani e una donna italiana. Il GIP Andrea Salvatore Romito ha quindi accolto le richieste del pm Gabriella Tavano disponendo 8 misure cautelari tra carcere, domiciliari e divieti di dimora in tutta la Città metropolitana. I risultati dell'indagine sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal Capitano Alessandro Rampino, dal Tenente Coonnelo Daniele Zaffino e dal Capitano Massimo Costanzo nella sede del comando provinciale dell'Arma.

Della vendita di stupefacenti alla donna, avvenuta con tutta probabilità in un appartamento a Corticella, zona di "attività" del gruppo, sono ritenuti responsabili un cittadino tunisino di 51 anni, già in carcere, e cittadino marocchino di 45, già ai domiciliari, accusati di spaccio e del reato di morte come conseguenza di altro delitto. Per altre 3 persone nordafricane e una donna italiana, sono stati disposti i domiciliari e due cittadini tunisini sono destinatari di divieto di dimora, ma sono ancora irreperibili. Per questi ultimi sono stati attivate anche le ricerche tramite i canali internazionali.

La rete di spaccio

Nel corso delle indagini, sono stati identificati e segnalati alla prefettura 70 consumatori e sequestrati 148 dosi di cocaina, 60 di eroina, 4 etti di hashish, 3 etti di cocaina, in arrivo principalmente dal nord Africa, oltre a 7mila euro in contanti.

Gli indagati stranieri, già radicati da anni sul territorio italiano, e la donna italiana risultano tutti disoccupati, domiciliati in città e già noti alle forze dell'ordine come spacciatori.

La conferenza stampa