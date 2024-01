Donna trovata morta in via Cartoleria: non vi sarebbe evidenza di omicidio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non vi sarebbe al momento evidenza di morte violenta, tuttavia sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di F.M., la 52enne, trovata cadavere nella sua casa di via Cartoleria. E' stata la madre, che non riusciva a contattarla, a fare la scoperta agghiacciante e a chiamare quindi il 112.

La 52enne - da quanto si apprende - sarebbe deceduta già diversi giorni prima del tragico rinvenimento, forse da settimane, e nell'abitazione sono state trovate varie tracce di sangue. Dato l'avanzato stato di decomposizione del corpo, a un primo esame, non è stato possibile risalire al motivo del decesso, anche per la contaminazione data dalla presenza del cane della donna, rimasto in casa senza cibo e acqua.

I Carabinieri della compagnia Bologna Centro e della Sezione Investigazioni Scientifiche, intervenuti nell'appartamento nei pressi del teatro Duse, al momento non rileverebbero evidenza di omicidio, rimangono quindi più accreditate le ipotesi del gesto volontario o del malore. Ad avvalorare questa pista anche il fatto che non sarebbe stato trovato alcun segno di effrazione nell'appartamento.

Le modalità del rinvenimento richiamano alla memoria la triste vicenda dei giorni scorsi, a Castel San Pietro Terme, dove un uomo è stato trovato morto nella sua casa. Anche in questo caso il cadavere è stato intercettato a diversi giorni dal decesso. A far scattare l'allarme erano stati i vicini. Non vedendolo in giro da qualche tempo, preoccupati hanno chiamato i soccorsi.

