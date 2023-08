Donna travolta da un’auto: muore sull’elicottero del 118

Una donna di circa 50 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto. L’episodio è accaduto in località Brigola, tra Monzuno e Rioveggio, la mattina di mercoledì 23 agosto.

La donna, come scrive il quotidiano Il Resto del Carlino, camminava a piedi sulla provinciale che collega le due località appenniniche, quando attorno alle ore 10.30 è stata travolta da un’auto che l’ha spinta in un calanco poco distante. I soccorsi sono stati allertati immediatamente ma le operazioni di salvataggio della donna sono state piuttosto complicate, data la zona impervia in cui era finita. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del 118, la signora è deceduta durante il volo in elisoccorso che la stava trasportando verso l’ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Vado, che indagano sulla dinamica dell’incidente, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.