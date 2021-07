Ritrovata nella notte la donna scomparsa a San Pietro in Casale

È stata ritrovata nella notte da una pattuglia della Polizia Locale Reno Galliera la signora quarantaseienne scomparsa dalla mattina precedente dalla sua abitazione di San Pietro in Casale. Si trovava, spaesata e visibilmente provata, nelle campagne di Castello d'Argile, a diversi chilometri di distanza dalla sua abitazione. I famigliari avevano denunciato la sua scomparsa alla Stazione Carabinieri di San Pietro in Casale. I militari avevano subito dato avvio alle ricerche, con la collaborazione della Polizia Locale, Vigili del fuoco e personale sanitario. Nelle ricerche è stato impegnato anche l'elicottero dei Vigili del fuoco.

Un cittadino l'ha vista nottetempo in un campo di grano: segnalazione fondamentale

Decisiva per il ritrovamente la collaborazione di un cittadino che aveva incrociato nella notte la signora nei pressi di un ampio campo di granoturco. Insospettito del comportamento della signora, sola e apparentemente non in sé, ha chiamato la centrale operativa della Polizia Locale Reno Galliera e indicato agli agenti la posizione esatta dove la signora si trovava. Gli agenti della Locale l'hanno trovata molto provata e spaesata. Sul posto si sono poi portate anche le altre forze coinvolte dal mattino nelle ricerche ed il personale sanitario che ha soccorso la signora. Questa è stata poi accompagnata all'ospedale in ambulanza e fortunatamente presenta discrete condizioni di salute. Merita di essere sottolineata la stretta collaborazione tra tutte le forze impegnate nelle ricerche: Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del fuoco e 118, che ha consentito di portare a termine positivamente l'attività.

Il sindaco Erriquez: "Una bellissima notizia"

Una donna di San Pietro in Casale, della quale si erano perse le tracce da tantissime ore, è stata da poco ritrovata nelle nostre campagne, in zona Bisana. Un ringraziamento speciale alla nostra Polizia Locale Reno Galliera per l'intervento decisivo, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, al personale sanitario, presenti nelle ricerche e nel primo soccorso.

Nonostante tutto, la signora è in buone condizioni di salute ed è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Le ricerche sono partite immediatamente grazie alla segnalazione di una persona che ha avuto la lucidità di intuire che qualcosa non andava e la generosità nel non voltarsi dall'altra parte. Si unisce al mio ringraziamento, quello del collega sindaco di San Pietro in Casale, Claudio Pezzoli, con il quale mi sono sentito al telefono dopo il ritrovamento.