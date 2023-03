Donne, Acer Bologna avvia percorso per certificazione parità di genere

Acer Bologna ha intrapreso il percorso per ottenere la certificazione della parità di genere. Il riconoscimento viene rilasciato alle aziende in grado di mettere in atto politiche ed azioni concrete per evitare il divario tra uomini e donne sotto il profilo retributivo, di carriera, di welfare, di tutela della genitorialità, come riferisce l'agenzia Dire.

Siamo molto orgogliosi di avere avviato questo percorso - dice il presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi - per individuare policy adeguate per ridurre il divario di genere e abbattere le barriere che ostacolano la crescita professionale delle donne. L'8 marzo vogliamo celebrarlo con azioni concrete per le lavoratrici".

Pur partendo Acer da una situazione favorevole - nei ruoli apicali e dirigenziali ci sono già molte donne e non si riscontrano dislivelli retributivi legati al genere- il Cda ha deciso di investire risorse per ottenere, tra le prime aziende a Bologna, questa certificazione prevista tra gli interventi del Pnrr".

Ma è anche e soprattutto alle utenti, alle donne che vivono nelle case popolari, che sono rivolte le campagne comunicative e l'impegno concreto del Cda di Acer per attenuare diseguaglianze, fornire alloggi per uscire dalla violenza, formare il personale affinché sia in grado di cogliere i bisogni delle donne in difficoltà perché su questi temi, come sottolinea la vicepresidente Raffaella Pannuti, "la guardia va ora tenuta più alta che mai".