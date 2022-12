Donne nel mirino degli ex: doppio arresto

Violento episodio in Bolognina finito con un arresto della polizia. Poche ore prima per un fatto analogo allertata la Stazione Carabinieri di via Savino. In entrambe i casi sono finiti nei guai due uomini accusati di comportamenti vessatori nei confronti delle ex compagne.

L'ultimo fatto si è registrato nella serata di ieri. Le volanti della Polizia sono intervenute in Bolognina perchè allertate da una donna spaventata, che denunciava la presenza dell'ex marito, gravato dal provvedimento di allontanamento e dal divieto di avvicinamento, fuori dalla sua abitazione. Con fare aggressivo sbatteva i pugni sul portone per farsi aprire. Gli agenti giunti sul posto lo hanno individuato poco distante dall'appartamento , alla guida di un'auto, in evidente stato di alterazione alcolica. Fermato, non avrebbe esitato a opporre resistenza nei confronti dei poliziotti. Il soggetto - un italiano di circa 40 anni - è stato pertanto tratto in arresto per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, danneggiamento e resistenza.

Il giorno prima un'altra donna vittima di atti persecutori si è rivolta alle forze dell'ordine raccontando che l'ex compagno, probabilmente non accettando la fine della loro relazione, continuava ad importunarla con una condotta ossessiva, assumendo comportamenti invasivi, caratterizzati da appostamenti, ripetute telefonate e invio di messaggi telefonici. Comportamenti che si sommerebbero ai maltrattamenti fisici perpetrati durante il periodo di convivenza, avvenuti anche in presenza dei loro figli.

Nel pomeriggio di domenica l'uomo - 35enne bolognese pregiudicato - è stato così tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la propria abitazione dove si trova in regime degli arresti domiciliari.