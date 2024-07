Senza fissa dimora, quando la donna è più in pericolo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oltre 650 le donne in stato di grave emarginazione secondo i dati 2023 di Asp Città di Bologna - Azienda Pubblica di servizi alla persona -, ovvero circa il 15% del totale delle persone intercettate.

Difficile immaginare il disagio diffuso nelle nostre città e delle persone senza fissa dimora, quasi impossibile se queste sono donne, come la drammatica condizione nella quale si è trovata una 30enne, sola e straniera, che il 13 giugno ha partorito una bimba in strada, in via Jacopo Barozzi, poco lontano dal piazzale est della stazione centrale.

Spesso alle fragilità e alle necessità si associano, come se non bastasse, le difficoltà legate alla fisiologia delle donne, l’igiene necessaria e gli eventuali problemi ginecologici. E poi quelli legati alla sicurezza, alla vera e propria incolumità.

"Il dato certo è la complessità"

Tra le donne in stato di grave emarginazione, 458 sono state intercettate in strada, 111 hanno frequentato i laboratori di comunità e 211 accolte in strutture. Nel piano freddo 2023 (da gennaio a marzo e a dicembre) le donne accolte sono stare 42, da gennaio a marzo 2024, 45.

Nell'anno 2022 sono stimate 941 donne senza dimora, pari al 20% circa del totale, nel 2021, 490, pari al 20% circa del totale, una serie storica "molto condizionata dagli eventi pandemici che almeno sull'anno 2021, in termini di numeri assoluti, avevano ancora una forte influenza" dice a Bologna Today, Stefania Corfiati, responsabile del servizio grave emergenza adulta dell'Asp Città di Bologna.

"Non è semplice calcolare se siano in aumento o in diminuzione, un dato invece certo è la grande complessità dei casi delle donne che fanno vita di strada - specifica Corfiati - i servizi hanno il mandato di porvi un'attenzione particolare.

A volte si tratta di una non conclamata vita di strada, persone che si trovano a Bologna senza conoscenze o sostegni, chi arriva per motivi di cura o legati a una proposta di lavoro che non si concretizza, donne in percorso di disintossicazione che si interrompe o altre vicende legate alla genitorialità" e in questo caso le riposte vanno date dalla rete di tutela minori che prende in carico la donna e il figlio. Si cerca quindi di intervenire per evitare il "permanere nella rete", in altre parole, per aiutare e abbassare i numeri delle donne senza dimora.

Vittime di violenza, di tratta, consumatrici di sostanze, con fragilità psichiche, donne fatte prostituire o alla mercé dei propri compagni, costrette a chiedere l'elemosina, situazioni che richiedono una vocazione specifica e che "non trovano risposte nella rete delle Case Rifugio. Abbiamo una struttura con una ventina di posti solo femminile, mentre nelle altre strutture l'accoglienza è mista. Si cerca sempre di rispettare un aspetto di umanità - spiega Corfiati - una parte dell'utenza femminile non arriva ai servizi e non è un buon segnale, a volte la donna trova risposte non tutelanti - cioè nella prostituzione - abbiamo contesti diversi, si riesce ad accogliere anche persone in transizione di genere".

"Si va a periodi e anche a stagioni, i sevizi sono sempre pronti a rivedere le quote femminili, in base alle necessità, l'obiettivo è fare in modo che nessuno stia in strada, ma l'autodeterminazione è un principio invalicabile, intervenire contro la loro volontà non è possibile" continua Corfiati.

Dall'aggressione alla violenza

Tra gli episodi che coinvolgono le donne in strada, il più recente è quello di una donna precipitata dal primo piano di una palazzina di via Oberdan, in pieno centro. Si tratta di una 37enne di origini somale, senza fissa dimora, che ha scelto il vuoto piuttosto che finire nuovamente nelle mani dei suoi aguzzini, che l'avevano violentata poco prima e trattenuta in un appartamento.

Poi il caso emblematico della 30enne, cittadina marocchina, che ha dato alla luce una bimba: "Si è tentato di mettere in rete una serie di soggetti utili per un intervento a sostegno che però - fa sapere il Comune - ha rifiutato un nostro intervento affermando di non avere una gravidanza in corso e rifiutando di essere accompagnata in ospedale". La donna era nota agli operatori di strada, e in carico al Servizio sociale tutela Minori per una precedente gravidanza, e anche per le problematiche di tossicodipendenza.

A maggio del 2024 una donna ha denunciato il pestaggio anche da parte del marito che l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale con lui e con un suo amico. La vittima è una trentenne, mamma di due bimbi piccoli. La violenza si sarebbe consumata tra le mura di una delle case occupate di via de' Carracci 63.

A marzo tre donne provenienti dalla Romania, “reclutate” con la promessa di un lavoro in Italia, erano divenute questuanti e schiave. In un video, diffuso dalla Polizia, una di loro viene aggredita alle spalle da un uomo che le spacca una bottiglia in testa, poi la trascina per terra picchiandola a calci e pugni.

A febbraio, la Polizia è intervenuta per una ragazzina che dormiva sotto i portici in via Zamboni, vicino a un clochard che ha detto agli agenti: "La tengo qui con me per proteggerla dai pericoli della notte". La minore, affetta da disagio psichico, si era già più volte allontanata da casa e spesso era stata rintracciata dalle forze dell'ordine, anche tramite la geolocalizzazione del telefono. Il racconto del clochard è risultato credibile.

A novembre del 2023, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino moldavo 33enne per tentato omicidio. È stato accusato di aver accoltellato una donna, senzatetto 52enne che dormiva in via Boldrini.

Sempre nella stessa zona, a ottobre del 2023, i Carabinieri hanno arrestato un giovane, dopo la telefonata di una donna senzatetto di circa 50 anni che aveva chiesto aiuto perché un uomo la stava molestando. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato un uomo sdraiato a terra, sotto il portico, che bloccava la donna.