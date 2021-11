Donne, si moltiplicano le "stanze rosa": ieri inaugurazioni a San Lazzaro, Sasso e Vergato

Anche San Lazzaro ha il suo "Punto Rosa". E' stato inaugurato proprio ieri, 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere, all’interno della sede della Polizia Locale, dove le donne e i minori vittime di violenza potranno recarsi per denunciare, realizzato grazie alla collaborazione con Città Metropolitana di Bologna e con la donazione di Fondazione Ikea.

"Una donna ogni tre giorni viene uccisa. Novanta donne al giorno vengono picchiate, maltrattate, sono vittime di reati di genere - scrive in un post Facebook la sindaca Isabella Conti - nel 62% dei casi questi episodi si consumano in famiglia: una fotografia impietosa della quotidianità di moltissime di noi. Il 25 novembre non può essere soltanto la giornata nella quale stigmatizziamo la violenza di genere: abbiamo il dovere di agire, di realizzare aiuti concreti e progetti innovativi per contribuire ad una evoluzione armonica della comunità"

Il "Punto Rosa"

"Ciò che è davvero importante, oltre agli spazi adeguati, sono anche la capacità e l’empatia che le forze dell’ordine e gli assistenti sociali sapranno mettere in campo per sostenere le donne e non farle sentire a disagio o in difficoltà in un momento così delicato della vita - spiega Conti - per questo sono orgogliosa del fatto che abbiamo predisposto un percorso di formazione per tutti gli operatori e forze dell'ordine del distretto che gestiranno l'accoglienza delle denuncianti, un momento complesso e che va affrontato con estrema consapevolezza. La violenza sulle donne ha una forte radice culturale su cui le Istituzioni hanno il dovere di agire, a partire dalla scuola e dall’educazione sentimentale dei più giovani".

A San Lazzaro da anni realizziamo percorsi di Peer Education, gestiti da Casa delle Donne per non subire Violenza, all'interno dei nostri istituti superiori, dove i ragazzi vengono educati ai sentimenti e coinvolti in percorsi di contrasto alla violenza e agli stereotipi di genere.

"Non ci fermiamo qui: insieme ad UDI e al distretto Savena Idice garantiamo uno sportello legale di contrasto alla violenza, in una rete che si estende su tutto il territorio. Rete a cui oggi abbiamo aggiunto un'altra, importante maglia. Questo è davvero un immenso lavoro di squadra, ma sento di dover dire grazie soprattutto all’assessore Juri Guidi, per la dedizione e la passione con le quali ha seguito questo progetto", conclude la sindaca.

Stanze e punti rosa nella Città Metroplitana

Sempre nella giornata di ieri è stata inaugurata la "Stanza Rosa" realizzata nella stazione dei Carabinieri di Sasso Marconi e già attiva dal marzo 2020 (ore 16 in viale Kennedy) e a Vergato la "Stanza dell'Ascolto" presso il Comando Polizia Locale (ore 10.30 via Gramsci n. 53).

Anche a Imola è stata aperta la “Stanza degli ascolti protetti: spazio accogliente per chi denuncia abusi e violenze” presso il Commissariato di Polizia di Stato (via Mazzini, 52).