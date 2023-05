Inaugura un nuovo Doppio Malto. Partenza all'insegna della solidarietà

Doppio Malto apre un nuovo ristorante all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e lo fa in grande stile: tutto l’incasso dell’inaugurazione, avvenuta il 25 maggio, sarà infatti devoluto alle famiglie e alle realtà più colpite dall’alluvione tramite il conto corrente dedicato del Comune di Imola: “Il modo migliore di ricominciare, per noi che ogni giorno ci impegniamo a regalare ai nostri clienti piccoli momenti di felicità, è sostenere il Comune di Imola. È solo un segno di vicinanza, di partecipazione e solidarietà. Ma un segno che sentiamo indispensabile” hanno detto i titolari del locale Alessandro Bertusi e Massimo Benati.

Doppio Malto è una catena di ristoranti che, con il nuovo punto vendita di Imola, è arrivata a 36 ristoranti in Italia, 39 considerando anche quelli sparsi in giro per l’Europa.