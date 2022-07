Volevano dormire sul treno, aggrediscono gli agenti in stazione

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E’ successo venerdì sera, quando gli agenti della Polfer sono intervenuti in stazione per farli scendere da un treno a fine corsa dove pretendevano di dormire.

I due, di 23 e 26 anni, di origine marocchina, in stato di alterazione e privi di biglietto, hanno opposto resistenza e ne è nata una colluttazione. Uno ha poi estratto un taglierino per autoflagellarsi e ha ferito alla testa l’agente che ha cercato di fermarlo. Prognosi di 15 giorni per l’agente che ha riportato anche la frattura di una costola. Per loro invece è scattato l’arresto.