Dottoressa lascia tutti suoi beni ai Comuni di Bologna, San Vito di Cadore e alla Ausl

La dottoressa Maria Grazia Amato, morta nel 2022 a 88 anni, ha deciso di donare "tutto il suo patrimonio" al Comune di Bologna, al Comune di San Vito di Cadore e alla Ausl di Bologna. Nel corso della sua carriera è stata primario di Anestesia e rianimazione dell'ospedale Codivilla Putti di Cortina e ha lavorato a Bologna al Traumatologico e, all'Università, sotto la guida di Renzo Canestrari, dove ha conseguito anche la specializzazione in Psicologia clinica.

Le sue case destante alle donne vittime di abusi

Nel suo testamento, di cui il giornalista del Corriere della Sera, Vittorio Monti è stato il curatore, ha destinato oltre 550mila euro e i suoi appartamenti a Bologna e Cortina in beneficenza. In particolare, i due immobili son stati destinati a diventare case di accoglienza per le donne vittime di maltrattamenti e i loro figli. Grazie al suo contributo, inoltre, è stato possibile per l'ospedale Maggiore acquistare una nuova ambulanza, del valore di 150mila euro, e dotarsi di 30 nuove e più confortevoli barelle, dieci nuove poltrone, 15 nuovi materassi antidecubito all'anno per tre anni e 20 carrozzine. "Non è stato facile arrivare fino a qui, alle volte è difficile anche fare beneficenza. I fondi copriranno anche i costi di uno psicologo a disposizione di pazienti, familiari e personale del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

Un esempio che potrebbe essere emulato da altri

"Sarei molto felice se da questa esperienza nascesse una spinta imitativa", spiega Vittorio Monti che descrive la dottoressa Amato come "una donna di grande carattere, di caratterino quando si trattava di difendere i suoi malati e di caratteraccio quando queste prepotenze esageravano". "Per lei tutti pazienti, anche quelli famosi che si presentavano al Codivilla di Cortina, andavano curati con grande attenzione e nello stesso modo - ha aggiunto - . Mi piace parlare di Maria Grazia Amato non dicendo chi era ma chi è, perché chi decide di fare beneficenza così resterà sempre tra noi". Commosso anche il ricordo di tante persone presenti, tra cui un dottore di origine cinese che ha studiato a Bologna, a cui la dottoressa Amato ha insegnato l'italiano. Soddisfatta anche la vicesindaca del Comune di Bologna, Emily Clancy, che si impegnerà con il Comune di Bologna "affinché la volontà della dottoressa Amato venga portata avanti, portando avanti la sua battaglia per le persone più fragili".