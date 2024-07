Scambi Italia-Cina, le prime 4 dottoresse cinesi in visita al Maggiore e Bellaria

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Attestati di frequenza alle prime 4 dottoresse cinesi, grazie a un accordo con l'International Medical Exchange Center-Italy finalizzato alla cooperazione internazionale e agli scambi di carattere sanitario e scientifico tra Italia e Cina, le dottoresse hanno un'età compresa tra i 35 e i 45 anni e hanno trascorso 3 mesi a Bologna, in visita nei reparti dell'Ospedale Maggiore e Bellaria.

Specializzate in Cina in specialistiche differenti - Medicina fisica e riabilitativa, Ecografia e Neurologia - sono le prime ad aver aderito al progetto formativo della durata di 3 anni nell'ambito degli accordi tra Ministeri della Salute.

"Promuovere lo scambio e il confronto tra giovani medici e professionisti provenienti da realtà ospedaliere di continenti diversi può senz'altro contribuire a far evolvere la clinica e la ricerca, a beneficio della salute di tutti - ha spiegato il Direttore generale Paolo Bordon al momento della consegna degli attestati - È con questo obiettivo che l'Azienda USL di Bologna ha sancito un accordo con l'International Medical Exchange Center-Italy, promuovendo programmi di osservazione e training bidirezionale per professionisti e specialisti clinici cinesi e italiani, favorendo scambi scientifici e manageriali nel settore delle diverse discipline in ambito sanitario, nonché incentivando ricerche congiunte e pubblicazioni di articoli scientifici condivisi".

La visita nei reparti

Le 4 dottoresse hanno avuto modo di visitare e confrontarsi con i professionisti dell'Azienda USL e dell'IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna su modelli organizzativi, sulla cura e l'assistenza offerta ai pazienti. Alla cerimonia ha partecipato anche Carlo Descovich Direttore dell'Unità operativa Governo Clinico, Ricerca, Formazione e Sistema Qualità dell'Azienda USL di Bologna.

“Oggi per noi è un momento di festa perché si conclude con grande soddisfazione e gratitudine il percorso di 4 dottoresse cinesi che avuto modo di toccare con mano l’eccellenza organizzativa e clinica dei professionisti dell’Azienda USL di Bologna e dell’IRCCS Istituto Scienze Neurologiche” commenta a conclusione della cerimonia di consegna degli attestati la Presidente dell’'International Medical Exchange Center-Italy, Xiaomei Yin.