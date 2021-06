Dove fare il test covid? Nasce il portale #iomitesto

Sierologico, molecolare o antigenico? Quale test effettuare in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, o per potersi imbarcare su un aereo in vista delle agognate mete estive o ancora prima e dopo la vaccinazione, per monitorare la risposta anticorpale?

Il sito #iomitesto, un portale dedicato ai test covid-19, risponde a tutte queste domande per offrire uno strumento di orientamento semplice, completo e di facile fruibilità per chiunque voglia reperire informazioni certe, chiare e utili sui principali test di rilevamento dell’infezione da Sars – CoV -2, e per sensibilizzare sull’utilità degli stessi.

Dove fare il test covid? Nasce #iomitesto

La campagna parte dal presupposto che i test accompagneranno il nostro ‘ritorno alla normalità’ ancora per diversi mesi e rappresentano - insieme al vaccino, i cui risultati sono ‘misurabili’ - un prezioso alleato di salute. Ad esempio, con il test sierologico è possibile sapere se il vaccino ha stimolato efficacemente il sistema immunitario e conoscere quanti anticorpi il soggetto vaccinato ha sviluppato. Il sierologico fornisce quindi un’indicazione sulla probabile durata della protezione dal virus e o consente di scoprire se si rientri nei cosiddetti “non responder”, ovvero tra coloro che non sviluppano anticorpi o ne sviluppano pochi (cosa normale e possibile in tutte le vaccinazioni).

Il sito, con una navigazione estremamente semplice e intuitiva, spiega in maniera chiara la differenza tra i diversi test, orientando l’utente nella scelta di quello più adeguato alle proprie necessità. Nella sezione “Dove fare il test" è possibile, inserendo la città di proprio interesse, avere l’elenco di tutti i laboratori che effettuano il servizio, con le principali informazioni di contatto per approfondire ed eventualmente prenotare i test.

Il sito raccoglie informazioni di carattere sanitario e normativo costantemente aggiornate, con articoli di approfondimento e interviste a ricercatori, medici e scienziati che fanno chiarezza sui temi di maggior rilievo. E ancora un Glossario del Covid-19 e la sezione dedicata ai più frequenti dubbi, da cosa si intende per positivo a quali test effettuare per poter viaggiare in tutta sicurezza in Italia e all’estero.

#Iomitesto è promosso da Editree, specializzata in attività a contenuto scientifico rivolte al target medico e alle associazioni di pazienti e collabora con le principali società scientifiche italiane. Sostiene la campagna Fismelab– Federazione medico scientifica della medicina di laboratorio.