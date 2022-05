Atmosfera suggestiva, borgo raccolto e vivace: Dozza conquista la bandiera arancione

La Bandiera Arancione, il riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, sventola ora anche a Dozza che diventa così la seconda località certificata nella provincia di Bologna e porta a 23 il numero di Comuni "arancioni" in Emilia-Romagna.

In tutta Italia, sono 270 le località certificate. Dozza è stata premiata per il centro storico tipico, raccolto e vivace, con numerosi ristoranti, enoteche e un'atmosfera particolare e suggestiva, che si può godere a pieno anche grazie alla presenza di Ztl e aree pedonali. Il servizio di informazioni turistiche è efficace e permette di avere tutte le informazioni utili per scoprire al meglio il borgo e il territorio.

Dozza, evidenzia il Tci, "è un suggestivo borgo incorniciato da vigneti lungo il confine occidentale tra Romagna ed Emilia. Il centro storico conserva l'originale tessuto edilizio di stampo medioevale e la maestosa Rocca Sforzesca si armonizza perfettamente con il resto dell'abitato", accogliendo un Museo ricco di opere d'arte e arredi storici, un drago monumentale e l'Enoteca Regionale dell'Emilia-Romagna, dove sono esposte centinaia di etichette prestigiose, provenienti da tutta la regione.

Dozza è una galleria d'arte a cielo aperto: il borgo è costellato da più di 200 murales, testimonianza permanente della Biennale del Muro Dipinto che dagli anni '60 lascia in eredità al territorio capolavori sempre nuovi.

Da segnalare per il Touring a Dozza sono anche la chiesa di Santa Maria Assunta in Piscina e il Centro Studi Tolkieniani "La Tana del Drago", unico al mondo dedicato a J.R.R. Tolkien, l'autore de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli e numerose passeggiate e sentieri.

Tipici della zona sono i vini Albana Docg e Sangiovese Doc e la tradizionale sfoglia fatta a mano dalle arzdore (le artigiane che tirano la sfoglia) che è la base di preparazioni quali tagliatelle, tortellini, tortelli, tortelloni. Tra gli altri eventi, Fantastika (Biennale d'arte e illustrazione del fantastico), Festa delle arzdore dedicata alla cucina tradizionale che si svolge nel borgo storico, Festa del Vino, festa enologica che vede la partecipazione di numerose cantine locali.