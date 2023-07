Dozza nella "Top ten delle carceri più affollate d'Italia: sospendete gli arrivi"

“Un carcere affollato al 160% della propria capienza, sarebbe già un grosso problema da gestire ad ogni ora del giorno e della notte, ma un carcere come quello di Bologna che è dichiarato dal Ministero della Giustizia come un carcere da 500 posti letto di capienza regolamentare, ma con un intero padiglione da 50 posti in ristrutturazione e che ospita oltre 800 detenuti, entra nella top ten delle carceri più affollate in Italia". L'ennesima denuncia arriva da Mirko Manna alla guida del sindacato di Polizia Penitenziaria FP CGI: "E' assurda, ma indicativa la richiesta che sembrerebbe inviata in questi giorni dalla Direttrice del carcere, di dirottare gli altri detenuti in arrivo presso gli altri penitenziari limitrofi”.

Il sindacato aveva già lanciato l'allarme la settimana scorsa dopo l'arresto e quindi l'ingresso nella struttura di una intera banda di spacciatori di stupefacenti.

“I dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia, aggiornati allo scorso 30 giugno, certificano una capienza regolamentare di 498 posti con 787 detenuti presenti (affollamento del 158%) - scrive Manna in una nota. Inoltre alla Dozza una cinquantina di posti non sarebbero disponibili a causa dei lavori di ristrutturazione: "Da giugno la popolazione detenuta ha superato le 800 presenze, consentendo al carcere di Bologna di entrare nella poco invidiabile classifica delle carceri più sovraffollate d’Italia, insieme a Varese, Como, Brescia, Busto Arsizio - continua Manna - a Bologna più del 50% dei detenuti sono di origine straniera e a questo si aggiunga che il personale di Polizia Penitenziaria è carente di oltre 130 unità rispetto alle 540 previste, con carenze imbarazzanti nel ruolo degli Ispettori e Sovrintendenti: una carenza di personale di Polizia Penitenziaria superata solo dal carcere di Parma a parità di grandezza d’Istituto”.

“Il sovraffollamento delle carceri - prosegue Manna - è un problema che riguarda praticamente tutte le carceri dell’Emilia Romagna e non vanno meglio le Regioni limitrofe della Lombardia e del Veneto che presentano statistiche ancora peggiori. Le carceri italiane scontano decenni di immobilismo e mancata pianificazione. Decenni di tagli, sprechi, mancate assunzioni nel comparto sia della sicurezza che delle funzioni centrali che hanno reso inapplicabile l’art. 27 della Costituzione, e reso impossibile lavorare all’interno delle carceri italiane. Lo dimostrerebbero facilmente i dati sulle aggressioni da parte della popolazione detenuta nei confronti della Polizia Penitenziaria, ma sono dati che il DAP nega sia ai sindacati di Polizia Penitenziaria, sia all’opinione pubblica. Ci sono poi tutti gli altri “eventi critici”, come li chiama il DAP, costituiti da suicidi dei detenuti, problemi psichici, mancata assistenza sanitaria e sostanziale impunità della popolazione detenuta che scarica le proprie frustrazioni contro un personale sempre più demotivato e non tutelato dall’Amministrazione penitenziaria guidata ora dal Magistrato Giovanni Russo, di cui si è persa ogni traccia dopo pochi giorni dal suo insediamento al DAP”.

“Abbiamo la netta percezione - conclude il sindacalista della FP CGIL - che la situazione non migliorerà, né nel breve, né nel medio periodo. La richiesta della direttrice del carcere di Bologna di sospendere gli arrivi in carcere per il troppo sovraffollamento, pur nella sua drammaticità che rimanda a quegli stessi problemi che viveva l’amministrazione penitenziaria negli anni ‘80 del secolo scorso, è solo una cartina di tornasole dei problemi che dovremo affrontare, a breve, nelle carceri italiane”.