Carcere della Dozza sovraffollato, detenuti in Infermeria: "Situazioni di tensione"

Presso il Reparto infermeria sarebbero presenti diversi detenuti che creato problematiche, altri "invisi alla

restante popolazione detenuta dell’Istituto, taluni in attesa di allocazione nella sezione destinata ai detenuti protetti, attualmente sovraffollata, altri ancora che rifiutano l’allocazione nei vari reparti o per i quali esistono divieti d’incontro con tutta la restante popolazione detenuta e quindi permangono presso il Reparto o in camera da soli".

Salvatore Bianco del sindacato FP CGIL denuncia ancora la situazione al carcere della Dozza: "Negli ultimi giorni presso la sezione destinata ai nuovi giunti per i controlli medici di rito, sono presenti più detenuti che nuovi giunti (ad esempio in questi ultimi giorni su 28 detenuti presenti, i detenuti nuovi giunti erano solo 6) - quindi, continua FP CGIL - il prolungarsi della situazione sta creando notevoli problematiche alla sicurezza del Reparto, destabilizzando di fatto la vita quotidiana interna e della maggior parte dei detenuti presenti, considerato che molti di questi soggetti ivi allocati sono persone problematiche che con i loro comportamenti spesso creano situazione di tensione".

Chiaramente, ad aggravare le problematiche si aggiunge l'ormai costante sovraffollamento della Dozza: in pratica i detenuti rimangono in Infermeria in attesa di trovare posto nei vari reparti del carcere.

Il sindacato dei penitenziari lamenta "i vari dinieghi di codesto Provveditorato alle richieste da parte della Direzione dell’Istituto", una situazione quindi che compromette anche l'operato del persona che lavora "in condizioni di serie difficoltà e di tensione sempre crescente all’interno del Reparto dove - ricorda FP CGIL - , i detenuti presenti non godono della stessa libertà di cui fruiscono i detenuti degli altri reparti con la disposizione delle camere aperte”.

Il sindacato chiede quindi di "allontanare dalla struttura perlomeno quei soggetti per i quali non è possibile creare un percorso costruttivo e rieducativo all’interno della struttura bolognese; a tal proposito preme segnalare che, in alcuni casi, qualche detenuto risulta permanere quasi costantemente all’interno della propria camera, trascorrendo il tempo a fumare, perché da tempo ricollocato nella sezione nuovi giunti, non è stato coinvolto in alcuna attività trattamentale e formativa" concludono.