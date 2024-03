Aree pedonali e Ztl, cambia la viabilità anche a Dozza: "Dinamicità nell’accoglienza turistica"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È considerato tra i “Borghi più Belli d’Italia” ed è una grande attrattiva del territorio, così il Comune di Dozza "allo scopo di dare continuità all’impulso attrattivo del borgo e per garantire alle attività del centro storico la massima dinamicità nell’accoglienza turistica" rende strutturali "le misure di sostegno al turismo avviate negli scorsi anni anche in funzione di quello che sarà il ricco calendario di eventi culturali e turistici in programmazione nei prossimi mesi. Una serie di azioni elaborate dopo la fase di ascolto e condivisione delle segnalazioni arrivate dalla cittadinanza e dalle attività produttive del paese", si legge nella nota.

Centro storico, cosa cambia

Nel periodo che va dal 25/03/2024 al 29/10/2024:

• Istituzione di SENSO UNICO ALTERNATO di marcia sulla Piazza Rocca, da Via XX Settembre a Vicolo Campeggi, con precedenza a chi esce dal borgo;

• Istituzione della ZTL nei seguenti giorni ed orari:

- il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 24.00;

- tutte le giornate prefestive dalle ore 12:30 alle ore 24:00;

• Istituzione di AREA PEDONALE URBANA nel Borgo Storico di Dozza nelle Vie: XX Settembre, Della Pace, De Amicis, Campeggi, e nelle seguenti Piazze: Rocca, Zotti, Carducci, (escluso i soli Residenti muniti di permesso “R” con autorimessa nelle vie sopra indicate) nei seguenti giorni ed orari: tutti i giorni festivi dalle ore 12:30 alle ore 21.00;

• Divieto di transito e di sosta con rimozione in Via della Pace, a esclusione degli aventi titolo di accesso all’autorimessa posta al civico 9, entrando da Via De Amicis.

• Estensione dell’orario di sosta nei parcheggi riservati ai residenti muniti di contrassegno in Piazza Andrea Costa come segue: il sabato dalle ore 12,30 alle ore 24,00 e i giorni festivi dalle ore 12,30 alle ore 21,00