Nuovo Dpcm, verso coprifuoco alle 22 e regioni zone rosse: cosa cambia

Sta per arrivare all'approvazione il nuovo Dpcm. Dopo ore, giorni di frenetiche consultazioni e una mediazione con le Regioni, Si va verso la firma del nuovo provvedimento, che sarà in vigore dal 5 novembre e fino al 3 dicembre. Tra le novità spicca soprattutto il coprifuoco totale nazionale dopo le 22, mentre per i lockdown saranno le regioni a rischio a chiudere, in base a ordinanze specifiche del ministero della Salute.

Queste le novità a carattere nazionale:

Coprifuoco dalle 22 alle 5 : al di fuori di questo orario, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In altre parole la formula è in tutto e per tutto uguale a quella del lockdown di marzo.

: al di fuori di questo orario, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In altre parole la formula è in tutto e per tutto uguale a quella del lockdown di marzo. Didattica a distanza alle superiori , obbligo mascherina elementari e medie : 100 per cento di Dad nelle scuole superiori di secondo grado. Nelle scuole di primo grado e infanzia le lezioni continueranno, ma sarà obbligo di mascherina sopra i sei anni e tranne se affetti da patologie resporatorie.

, : 100 per cento di Dad nelle scuole superiori di secondo grado. Nelle scuole di primo grado e infanzia le lezioni continueranno, ma sarà obbligo di mascherina sopra i sei anni e tranne se affetti da patologie resporatorie. Grandi negozi chiusi nel weekend: serrande giù sabato, domenica e festivi per le grandi strutture di vendita di beni non essenziali. Del pari chiusi anche i negozi nei centri commerciali che sempre non siano considerati beni essenziali.

serrande giù sabato, domenica e festivi per le grandi strutture di vendita di beni non essenziali. Del pari chiusi anche i negozi nei centri commerciali che sempre non siano considerati beni essenziali. Bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 18 : massimo 4 persone al tavolo, tutte conviventi. Asporto di persona fino alle 22, consegne a domicilio libere.

: massimo 4 persone al tavolo, tutte conviventi. Asporto di persona fino alle 22, consegne a domicilio libere. Divieto di consumo in luogo pubblico dopo le 18: vietato consumare cibo e alcoolici nei luoghi pubblici e aperti al pubblico

vietato consumare cibo e alcoolici nei luoghi pubblici e aperti al pubblico Trasporto pubblico locale torna al 50 per cento: torna il contingentamenti nei mezzi pubblici locali, cioè solo bus e treni regionali. Eccezione fatta per il trasporto scolastico.

torna il contingentamenti nei mezzi pubblici locali, cioè solo bus e treni regionali. Eccezione fatta per il trasporto scolastico. Sospesi tutti i concorsi pubblici e privati: divieto per preselettive ed esami scritti, rimagono aperte le modalità telematiche e per curriculum. Corsi di formazione solo a distanza.

divieto per preselettive ed esami scritti, rimagono aperte le modalità telematiche e per curriculum. Corsi di formazione solo a distanza. Chiusi mostre, musei e altri luoghi di cultura

Lockdown mirati nelle regioni, cosa succede

Il nuovo Dpcm del 3 novembre prevede che, in caso di regione a rischio alto -e a definirlo sarà una ordinanza del ministero della Salute sulla base di un documento di prevenzione appositamente stilato ogni settimana- si procedera così:

Divieto di entrata e uscita dalla regione : come nel lockdown di marzo, si potrà uscire da e per la regione in questione solo con l'autocertificazione per motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza. Si potrà rientrare alla propria residenza.

: come nel lockdown di marzo, si potrà uscire da e per la regione in questione solo con l'autocertificazione per motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza. Si potrà rientrare alla propria residenza. Divieto di entrata e uscita dal comune di residenza : come sopra, ma con limite il comune di residenza. Fanno eccezione i servizi non sospesi e non disponibili.

: come sopra, ma con limite il comune di residenza. Fanno eccezione i servizi non sospesi e non disponibili. Stop a bar e ristoranti : anche pasticcerie e gelaterie chiuse. Rimangono asporto fino le 22 e domicilio. Rimangono aperti solo le stazioni di rifornimento e servizio, come pure i catering e mense aziendali su base contrattuale.

: anche pasticcerie e gelaterie chiuse. Rimangono asporto fino le 22 e domicilio. Rimangono aperti solo le stazioni di rifornimento e servizio, come pure i catering e mense aziendali su base contrattuale. Stop attività sportive all'aperto: consentita solo la passeggiata sotto casa.

Nel momento in cui si scrive, l'Emilia-Romagna non rientra tra le regioni a rischio alto.

