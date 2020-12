Dpcm Natale, controlli intensificati nelle stazioni e sui treni: fioccano denunce e multe

15 denunciati, oltre 2.900 persone identificate, 19 violazioni amministrative elevate e 10 veicoli controllati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia-Romagna nella settimana appena trascorsa.

I controlli sono stati intensificati anche per l’osservanza delle disposizioni impartite per l’emergenza sanitaria, in sinergia con Protezione Aziendale del Gruppo FS, che ha visto l’impiego di 275 pattuglie sull’intero territorio regionale, sia in uniforme che in abiti civili, che hanno vigilato sulla sicurezza dei viaggiatori presenti nelle principali stazioni e a bordo dei treni.

Le denunce sono relative a reati quali tentato furto, truffa, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, false attestazioni sull’identità personale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e violazione delle norme riguardanti il soggiorno degli stranieri in Italia.