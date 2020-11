Dpcm, Treni regionali, Trenitalia: "Occupare dapprima i posti a sedere"

"In aderenza alle disposizioni relative al trasporto pubblico locale, a bordo dei treni regionali i passeggeri sono invitati a occupare dapprima i posti a sedere e successivamente i posti in piedi consentiti dalle norme". Così Trenitalia alla luce del nuovo Dpcm firmato nella notte e in vigore dal 5 novembre.

"È importante ricordare - sottolinea Trenitalia - che rimane obbligatorio indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca. La violazione comporta l’intervento delle Forze dell’Ordine e l’interruzione del servizio nella prima stazione utile".

Permangono le "linee guida per un viaggio sicuro" valide per tutti i treni, regionali e AV:

- igienizza frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser presenti a bordo treno, ed evita di toccarti il viso,

- idossa necessariamente una mascherina per la protezione del naso e della bocca per tutta la durata del viaggio e ricorda di cambiarla se viaggi per più di 4 ore

- rispetta sempre il distanziamento anche quando sei seduto al tuo posto

- in base alle disposizioni relative al trasporto pubblico locale, a bordo dei treni regionali i passeggeri sono invitati ad occupare dapprima i posti a sedere e successivamente i posti in piedi consentiti dalle norme

- il personale Trenitalia utilizza sistemi di protezione per la sicurezza di tutti a bordo

- Verifichiamo il tuo biglietto in modalità contactless; preparalo per tempo e mostra il codice al Capotreno

- I treni vengono sanificati in conformità ai protocolli previsti dal Ministero della Salute

- preparati per tempo per la discesa dal treno, seguendo il percorso indicato verso la porta di uscita. Non sostare in prossimità delle porte

- non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) così come previsto dal DPCM del 07/09.