Dpcm, Bonaccini: "L'Emilia-Romagna conferma: scuola in presenza al 25%"

L'Emilia-Romagna conferma il 25% di didattica a scuola nelle superiori, a differenza di altre Regioni che hanno preferito il 100% da casa. L'ordinanza che conferma la scelta del Governo senza ampliare la quota di didattica a distanza è stata firmata oggi dal governatore Stefano Bonaccini. "Su alcune cose ci hanno ascoltato, ad esempio sulla didattica a distanza", dice Bonaccini, questa sera ospite del Tg3.

A questo proposito, informa, "ho appena firmato l'ordinanza che tra un paio di giorni vedrà nelle superiori il 25% di didattica in presenza". Il restante 75% delle lezioni sarà invece effettuato a distanza. "Io ne avrei fatti anche un po' meno ma il Governo ha deciso", puntualizza Bonaccini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente poi, sempre al Tg3, come riporta l'agenzia Dire, invita il governo a modificare il decreto: "Il Governo ascolti nelle prossime ore e nei prossimi giorni una protesta civile e provi a valutare se qualche correzione ci potrà essere nei prossimi giorni. Un tavolo di confronto ci vuole sempre", sottolinea Bonaccini, che invece ritiene "non tollerabile" una protesta "che strumentalizza la rabbia e la disperazione per creare disagio e scontro sociale".