Dpcm e zona arancione, fioccano multe per violazione del coprifuoco e uscita dai comuni di residenza

Nella giornata di ieri, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 695 persone e controllato 507 veicoli. 17 persone, età media 27 anni, sono state sanzionate per aver violato la normativa sugli spostamenti notturni (dalle ore 22:00 alle ore 05:00) e diurni, uscendo dai Comuni di residenza senza una valida motivazione, tra quelle previste sull’autodichiarazione.

Di recente, la titolare di un bar situato in provincia di Bologna, in regola con la normativa anti Covid-19, è stata invece denunciata ai sensi dell’art. 691 del codice penale, perché, al momento del controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione Molinella, stava somministrando bevande alcoliche a un cittadino rumeno in stato di manifesta ubriachezza.