Oggi Draghi a Bologna: visita-lampo al Tecnopolo, poi a Modena con Bonaccini

Visita-lampo del residente del consiglio Mario Draghi a Bologna. Questa mattina il premier, insieme al governatore Stefano Bonaccini, si recherà al Tecnopolo di via Stalingrado per una breve ispezione, ma non sono previsti interventi in pubblico. Più tardi Draghi si sposterà nel modenese, a Fiorano, in visita presso un distretto della ceramica per incontrare il presidente di Confindustria ceramica Giovanni Savorani.