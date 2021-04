Draghi e Speranza: dal 26 aprile sì attività all'aperto e tutti in classe, ma resta il coprifuoco

Dopo l'incontro della cabina di regia, il presidente del Consiglio e il ministro della Salute lo annunciano in conferenza stampa

"Si anticipa al 26 aprile la zona gialla con un cambiamento rispetto al passato: si dà la precedenza alle attività all'aperto, tutte le scuole riaprono in presenza in zone gialle e arancione". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa.

"Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia" ha detto il premier, quindi si tratta di "un rischio ragionato. Se i comportamenti sono osservati, non ho dubbi sulla campagna vaccinale, la probabilità che si debba tornare indietro è molto bassa, in autunno la vaccinazione sarà molto diffusa. Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi". Riguardo all'economia "il rimbalzo è certo, dovremo lavorare per assicurare che dopo la ripresa continueremo a crescere" ha detto Draghi.

"Le misure adottate hanno prodotto risultati - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza - abbiamo un Rt a 0.85 a livello nazionale, con un'incidenza a 182, con tendenza delle regioni a un miglioramento del quadro epidemiologico".

"Abbiamo un calendario - oltre a lla data del 26 aprile - c'è una road map che ci accompagnerà: l'idea che abbiamo è che dal 15 maggio possano riaprire le piscine all'aperto, dal 1° giugno le palestre, dal 1° luglio le fiere. La stagione che si apre rispetto al vaccino è completamente diversa - anche se - oggi abbiamo il limite delle dosi a disposizione".

"Per questa fase la scelta del Governo - ha aggiunto speranza - è di mantere il cosiddetto coprifuoco alle 22, poi si valuterà settimana dopo settimana".

Cosa cambia dal 26 aprile

Il ritorno delle zone gialle

La riapertura dei ristoranti, anche di sera, ma solo all’aperto

Sempre dal 26 aprile la riapertura di teatri, cinema e spettacoli ma solo all'aperto. Al chiuso dovrebbero invece essere consentiti ma solo con limiti di capienza;

Dal 26 aprile via libera alle lezioni in presenza, anche nelle scuole medie e superiori, tranne che nelle zone rosse.

Ci sarà l’ok agli spostamenti tra le regioni in zona gialla e con un 'pass' anche tra le regioni di colore diverso (non è stata però indicata una data precisa);

Il coprifuoco dovrebbe restare in vigore fino alle 22 (si questo punto non so sono espressi né Draghi né Speranza);

La roadmap dovrebbe inoltre contemplare: