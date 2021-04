Pacco di droga intercettato all'aeroporto: due arresti

Una coppia di 30enni è stata arrestata dai carabinieri del Nas e i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bologna. A loro era infatti destinato un plico sospetto, proveniente dal Brasile, in transito presso l’aeroporto Marconi di Bologna e diretto ai due giovani, residenti nel modenese.

Gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri del Nas e dal personale dell’Agenzia delle Dogane presso il laboratorio chimico delle Dogane di Bologna, hanno permesso di accertare che all’interno del plico erano contenuti oltre 2,6 kilogrammi di sostanza stupefacente DMT – Dimetiltriptammina, un potente allucinogeno.

A seguito del riscontro, i carabinieri hanno seguito la consegna del plico in questione e arrestato i due in flagrante. Le operazioni di polizia giudiziaria si sono concluse con la perquisizione personale e domiciliare dei 2 indagati che, oltre al quantitativo di stupefacente sequestrato, sono stati trovati in possesso di fiale, etichette e dosatori per il confezionamento.