Avvocato in stile Saul Goodman e spaccio di famiglia: 19 indagati nella maxi operazione antidroga | VIDEO

Più che un'operazione antidroga è una scatola cinese quella che ha impegnato i Carabinieri nella giornata di ieri, dall'Appennino al rione Santa Viola di Bologna, fino al mantovano e alla provincia di Firenze, e che ha portato a misure cautelari per 12 persone, 3 in carcere, 4 ai domiciliari con braccialetto elettronico, e obbligo di presentazione alla PG, per altre 5: dovranno rispondere dei reati di traffico di stupefacenti, detenzioni di armi clandestine e ricettazione. 7 sono gli indagati, tutti con precedenti specifici e tutti dai 20 anni circa ai 61. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 3,6 chili di hashish, 500 grammi di cocaina e 3 chili di marijuana. Due degli indagati sono stati catturati a Firenzuola (FI) e a Sermide, in provincia di Mantova, dove si erano spostati.

L'avvio da un morte per overdose

Dalla morte per overdose di una donna a Granarolo, nel 2020, l'indagine a cura della DDA aveva portato a scoperchiare l'associazione a delinquere che andava dai canali di rifornimento al venditore della dose letale. I Carabinieri hanno sviluppato altre attività che si sono concluse ieri, dopo 3 anni, inchiodando al palo spacciatori di strada e grossisti di droga stanziati principalmente al rione Pilastro.

Dall'Appennino al Pilastro

Gli investigatori hanno appurato che un gruppetto di 3 cittadini marocchini, basati a San Benedetto Val di Sambro, gestivano lo spaccio fino alla città, e soprattutto al Pilastro. I tre, per timore di essere controllati, conservavano gli stupefacenti nei boschi, temendo anche il furto, come emerso dalle intercettazioni: "Una organizzazione molto fluida - l'ha definita Giulio Presutti, comandante della compagnia di San Lazzaro - persone pronte a farsi le scarpe, con galoppini infedeli disponibili a vendersi ad altri trafficanti che a loro volta hanno installato GPS sui mezzi e pedinato i concorrenti. Si è trattata di una indagine complessa e lunga anche perchè quasi tutti degli intercettati parlavano in lingua araba".

Dall'Appennino quindi si diramava una rete di venditori nordafricani che rifornivano i pusher di ingenti quantità di hashish, marijuana e cocaina, spesso purissima. Nel corso delle varie attività sono stati arrestati due grossisti che per evitare i controlli si erano mossi in taxi: sono stati trovati con un etto di cocaina, stesso quantitativo sequestrato in tangenziale, quando due trafficanti non si sono fermati all'alt dei Carabinieri e hanno speronato l'auto, finendo in manette nel giro di 24 ore.

Diversi indagati erano attivi anche nel periodo della pandemia, quando vigeva il divieto di uscire di casa senza una motivazione valida: si giustificavano scrivendo sui moduli di doversi recare in macelleria per acquistare carne halal, ammessa dalla religione musulmana. Due i cittadini marocchini agli arresti, un 39enne e un 35enne.

Nella rete un "Saul Goodman", avvocato "facilitatore"

Sembra aver preso lezione da Saul Goodman, al secolo Jimmy McGill, protagonista delle celebri serie "Breaking Bad" e "Better call Saul", l'avvocato 50enne di origine umbra, radiato dall'albo dopo una precedente operazione della Squadra mobile e diventato parte attiva nel traffico di stupefacenti in questione: secondo gli inquirenti, avrebbe fatto da "facilitatore", mettendo in contatto i grossisti magrebini con un altro grosso spacciatore cittadino, residente nel rione Santa Viola. E' tra i 7 indagati.

"Affari di famiglia" a Santa Viola

A "capo" del canale di spaccio, un 25enne bolognese residente nel rione Santa Viola, ora alla Dozza: gestiva una florida attività con la compiacenza della famiglia, che viveva con i proventi del traffico. Anche il padre, 61 enne, compare tra gli indagati. Il 25enne si avvaleva anche di due collaboratori italiani e aveva a disposizione 4-5 pusher per lo spaccio di strada.

Gli stupefacenti erano custoditi in una cantina presa in affitto nel condominio per poi essere spostata in un altro garage-deposito messo a disposizione in "cambio merci", una sorta di comodato in cambio di dosi gratuite a un tossicodipendente della zona. La vendita avveniva principalmente davanti all'abitazione dell'arrestato, attraverso il classico "lancio" della dose dalla finestra o anche ceduta ai vari spacciatori.

Trovate anche due pistole

Tra perquisizioni, controlli e intercettazioni, sono spuntate anche due pistole e relative munizioni: una Beretta 762, risultata rubata in un’abitazione di Ferrara, e una Glock scacciacani modificata. Le armi venivano date in prestito per eventuali minacce o vendette, come risulta dalle intercettazioni: "Se la usi, mettiti i guanti e poi brucia guanti e i vestiti, altrimenti i Carabinieri ti trovano la polvere da sparo". Le armi sono in corso di analisi da parte del Ris di Parma.

40 Carabinieri e cinofili impegnati

L'operazione ha impegnato 40 militari tra il comando di San Lazzaro, i nucle radiomobile di Imola, Molinella e Borgo Panigale, due unità cinofile, una bolognese e una padovana, e i Carabinieri di Borgo San Lorenzo (FI) e Gonzaga (MN).