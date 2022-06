Spaccio a bordo del monopattino e viavai sospetto: tre arresti

I cittadini hanno notato un continuo viavai e così hanno allertato la polizia che ha arrestato tre uomini per detenzione e spaccio di stupefacenti. È successo ieri in zona Due Madonne, dove i tre – tutti cittadini albanesi di 23, 21 e 19 anni – usavano il loro appartamento come base per lo spaccio.

L'andirivieni di giovanissimi, soprattutto di notte, ha insospettito i residenti e così la polizia dopo un appostamento ha individuato i tre soggetti che per spacciare usavano anche il monopattino elettrico, nascondendo la droga negli slip.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di contanti e droga. Uno di loro aveva con sé, nascosti negli slip, otto involucri, con cinque grammi di cocaina e oltre mille euro in contanti; un altro due grammi di cocaina e quasi 1.300 euro. Infine in casa sono stati trovati 50 grammi di hashish e 70 di cocaina insieme a tutto il materiale necessario al confezionamento.