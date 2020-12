A spasso per il centro, ma su di lui pende misura cautelare: carcere per un 21enne

E' stato fermato in piazza Verdi un 21enne, H.F. cittadino tunisino sul quale pendeva un'ordinanza di custodia in carcere. legata allo spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato individuato nel pomeriggio del venerdì in zona universitaria, dopo che alcuni agenti della Mobile lo avevano riconosciuto. L'uomo infatti aveva già precedenti penali in materia e per questo per lui era stato applicato il divieto di dimora nel comune di Bologna.

Segnalata la sua presenza a piede libero al giudice di competenza, il divieto è stato subito aggravato per violazione in custodia cautelare in carcere. Dopo le procedure di rito, il 31enne è stato infine condotto alla casa circondariale della Dozza.