Sei chili di droga e migliaia di euro in casa: nei guai una coppia

Sei chili di hashish e marijuana e oltre 6mila euro in contanti. È il bilancio della perquisizione domiciliare che i carabinieri hanno eseguito nell’appartamento di una coppia nel centro di Bologna. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Durante un servizio antidroga in una delle zone più volte segnalate dai residenti a causa della presenza di persone sospette, i militari hanno fatto il sopralluogo nell’appartamento della coppia per verificare l’eventuale presenza di droga. Oltre all’hashish, alla marijuana e ai contanti, i carabinieri hanno trovato anche una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Su disposizione del pm presso la Procura della Repubblica, i due sono stati portati nel carcere della Dozza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip.