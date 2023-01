Droga, attrezzi da scasso e condanne pendenti: in cinque nei guai

Una denuncia e due arresti per altrettanti soggetti, fermati dai carabinieri durante i pattugliamenti a Bologna. Nel primo caso si tratta di due giovanissimi, scappati alla vista della pattuglia di servizio in via Andreini, zona San Donato. Fermati e perquisiti intorno alle 16, addosso avevano un totale di 10 grammi di stupefacente, già suddiviso, insieme a due piccole lame usate verosimilmente per il taglio di hashish.

Nel secondo caso è toccato a un 44enne, cittadino italiano originario del Piemonte e senza fissa dimora, venire fermato dai militari, in via Santo Stefano. Addosso, oltre a una piccola quantità di stupefacente, son stati sequestrati alcuni attrezzi considerati da scasso. Il 44enne è stato denunciato a piede libero.

Infine due i casi di persone a piede libero ma con condanne definitive pendenti, entrambe portate in carcere. Un 60enne italiano deve scontare 4 anni per un cumulo di condanne relative a una serie di furti negli esercizi commerciali, mentre un 30enne pakistano è stato condannato a 5 mesi per il furto di una bicicletta.