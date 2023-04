Droga a bordo e guida sotto effetto di stupefacenti: doppia denuncia per due giovani

Doppia denuncia per due giovani, trovati con droga addosso durante dei controlli alla circolazione degli autoveicoli da parte dei carabinieri. Nel primo peiosidi un 24enne residente a Bologna con qualche precedente è stato sorpreso mentre era alla guida di un'auto in viale Lenin, insieme a un altro giovane. Dopo essere stato perquisito, dalle tasche sono saltati fuori due piccoli involucri di mefedrone, una sostanza della categoria delle metanfetamine. Lo stesso 24enne era già stato arrestato nel settembre scorso, sempre per fatti inerenti lo stupefacente.

Qualche ora prima, presso il piazzale di San MIchele in bosco, era toccato a un 25enne essere fermato, questa volta dalla polzia. Una breve perquisizione ha dato esito positivo, con la scoperta di 12 grammi di hashish. Anche in questo caso è scattata la denuncia per detenzione ai fini di saccio.