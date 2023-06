Getta la droga dal balcone del B&B: ma in cortile c'è la Polizia

Cocaina, hashish e denaro rinvenuti durante un controllo della Polizia amministrativa nel quartiere Navile. Nella mattinata di ieri, 6 giugno, quando gli operatori della Squadra Investigativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale sono arrivati davanti a un Bed and Breakfast della Bolognina hanno notato una busta di plastica gialla cadere nel cortile interno.

Gli agenti hanno accertato che l'involucro era stato gettato dal balcone del terzo piano del condomino. Entrati nella struttura ricettiva, in una stanza in uso a un cittadino algerino, sono stati trovati 14 grammi di cocaina e un sacchetto con 1.340 euro. Nella busta gialla recuperata in cortile erano contenuti diversi panetti di hashish per un totale di quasi 8 etti.

L'algerino, già gravato di diversi precedenti per spaccio, è stato arrestato.

Anche i Carabinieri nella giornata di ieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di hashish, 8 chili, in un locale del quartiere Savena arrestando un 31enne e la madre.