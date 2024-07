Un chilo di "fumo ed erba" sotto il cassonetto: lo scova Ares

Ha dato riprova del suo fiuto imbattibile anche questa volta. Ares, il pastore tedesco in dotazione alla sezione anti-droga della Polizia Locale, ha scovato circa un chilo di stupefacente.

E' stato un cassonetto dei rifiuti ad attirare la sua attenzione, o meglio il suo naso, quando l’unità cinofila del reparto Sicurezza Urbana e agenti del Nucleo Territoriale Navile si sono presentati in via Di Vincenzo per un controllo.

Ares si è diretto velocemente verso un cassonetto dei rifiuti: lì ha fiutato uno zaino, all’interno del quale c’era una busta trasparente contenente erba e una sostanza di colore marrone.

Dalle analisi e la pesata delle sostanze, è emerso che si trattasse di oltre 900 grammi di marijuana e di poco più di 10 grammi di hashish, per un totale di circa un chilo di stupefacente. Tutto il contenuto della busta è stato quindi sequestrato a carico di ignoti.

A fine maggio, Ares aveva scovato un altro chilo di droga, quella volta nel Parco della Montagnola.