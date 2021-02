Droga in Bolognina: sorpreso dai carabinieri, fugge ingoiando eroina

Carabinieri del Navile hanno arrestato un 28enne, cittadino tunisino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto è finito in manette dopo un’attività anti droga in zona di via Ferrarese, dove erano state segnalate persone sospette che stavano spacciando sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato colto in flagranza, e trovato in possesso, complessivamente di 13 grammi di eroina. Alla vista dei militari, il 28enne però ha tentato di scappare in bicicletta, ingerendo altre dosi di sostanza stupefacente. Sul posto è intervenuto anche il 118 che ha portato il ragazzo -in stato di arresto- presso l’Ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato.