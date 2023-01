Lo spacciatore che ordina la pizza e si trova davanti i Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino marocchino 21enne, senza fissa dimora, disoccupato e già destinatario dell'ordine di lasciare il territorio nazionale.

E’ successo la scorsa notte, poco dopo l'una, quando i militari hanno appurato che all’interno di un albergo nel Quartiere Navile, vi era un cittadino straniero, irregolare sul territorio.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno approfittato della presenza di un rider che avrebbe dovuto consegnare una pizza al 21enne. Quando rider e militari sono comparsi sulla porta, il giovane ha tentato la fuga dall’albergo, ma non ha fatto in tempo ad entrare nell’ascensore poiché le porte si erano già chiuse.

I Carabinieri, dopo aver identificato il 21enne, lo hanno condotto nella sua stanza al terzo piano della struttura, dove hanno sentito un forte odore di hashish, in altre parole aveva appena fumato uno "spinello". Hanno così deciso di perquisire la camera: e all’interno di una borsa hanno trovato quattro panetti di hashish del peso complessivo di 476 grammi e 2.200 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 21enne marocchino, arrestato, è stato trattenuto in attesa dell’udienza del processo con rito direttissimo.

Sempre nella serata di ieri, la Polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 27 anni, notato per le guance particolarmente rigonfie. E' stato così controllato e dal cavo orale sono stati estratti 20 involucri contenenti cocaina, per un totale edi 8 grammi e mezzo, già confezionata per lo spaccio.