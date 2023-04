Cercano droga, trovano uccellini nell'armadio e cani sofferenti

Dopo la segnalazione su una possibile attività di spaccio, gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio sono entrati in un appartamento di via Emilia Levante. Erano a conoscenza della presenza di due cani di grossa taglia all'interno dell'abitazione, ma non si sono trovati davanti un rottweiler e un husky pronti ad attaccare, bensì animali spaventati e in condizioni di sofferenza. In un armadio hanno trovato degli uccellini, otto canarini e un cardellino di una specie protetta.

E' scattata quindi la denuncia per maltrattamenti di animali, per un cittadino marocchino, irregolare sul territorio italiano. Gli animali sono stati affidati alle strutture preposte. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare anche 8,20 grammi di cocaina e 0,80 grammi di hashish.

Per la detenzione della droga è stato denunciato in stato di libertà un altro soggetto marocchino, non in regola con le norme in materia d'immigrazione, che lo scorso mese di febbraio era stato arrestato per il medesimo reato. Per entrambi gli uomini è stata avviata la procedura di espulsione.