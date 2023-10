Un chilo e mezzo di droga in casa e soldi nel reggiseno: arrestata famiglia di spacciatori

I Carabinieri della Stazione di Bologna Navile hanno arrestato una coppia e il figlio per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, la moglie 48enne, incensurata, e il figlio 22enne, disoccupato e con precedenti, tutti originari del Bangladesh e residenti a Bologna.

I militari, nei giorni scorsi, avevano appurato che la famiglia, avrebbe gestito una rete di spaccio, così hanno bussato alla porta insieme all'unità cinofila del Comando Provinciale per perquisire l'abitazione, nel quartiere Navile.

Il figlio 22enne li ha accompagnati al piano interrato, all’interno della cantina, per tenerli lontano dall'appartamento, consegnando un barattolo con residui di sostanza stupefacente, ma i Carabinieri hanno proseguito la perquisizione, trovando 4 “panetti” e 1 involucro in cellophane trasparente contenente 450 grammi di hashish, all'interno di un frigorifero, alcune buste in cellophane e barattoli con un chilo di marijuana all’interno di una cassettiera in camera da letto, due bilancini di precisione, un grinder e una confezione di Rivotril (stupefacente sintetico).

Soldi nel reggiseno e altra refurtiva

Oltre alla sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno recuperato 10.000 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

La 48enne ha cercato di nascondere dentro il reggiseno circa 5mila euro, ma è stata vista da una carabiniera. Sono state ritrovate ancora alcune lenzuola appartenenti al servizio ospedaliero, diversi documenti e tessere elettroniche (carta di identità, tessere sanitarie, postepay e bancomat) appartenenti ad altre persone.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati arrestati e rinchiusi al carcere della Dozza in attesa di convalida.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno arrestato due operai, un 50enne e un 41enne italiani, entrambi pregiudicati: tra auto e abitazione sono stati sequestrati 10 kg di droga.