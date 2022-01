In casa oltre 4 kg tra cocaina e hashish, due pusher in arresto | VIDEO

Oltre quattro kg tra cocaina e hashish, materiale per il confezionamento e 8mila euro in contanti. È quanto gli agenti della squadra mobile di Bologna hanno trovato a casa di due cittadini italiani, ora in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. In base a quanto ricostruito dai poliziotti, la quantità di droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 200mila euro.

Gli arresti ieri pomeriggio in Bolognina dove gli agenti sono arrivati in seguito ad una segnalazione. I due, uno nato nel 1998 e incensurato e l'altro, nato nel 1981, pregiudicato proprio per reati in materia di stupefacenti, sono stati individuati dopo alcuni appostamenti.

In casa del 24enne, in via Matteotti, sono stati trovati 2,4 chili di cocaina suddivisi in confezioni da circa 150 grammi l'una, 600 grammi di hashish, bilancini, materiale per il confezionamento e 8mila euro in contanti, mentre in via della Beverara, a cada dell'altro arrestato, gli agenti hanno trovato un chilo di hashish e una ventina di grammi di cocaina, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento della droga.

I due, ora in attesa della convalida dell'arresto, secondo gli agenti erano attivi anche nel centro storico. Vista la quantità di droga sequestrata si ipotizza rifornissero anche altri spacciatori.