Clienti con droga, questore chiude un circolo in via Stalingrado

La polizia fa un controllo in un circolo di via Stalingrado e trova alcuni avventori in possesso di sostanze stupefacenti. Così il questore Isabella Fusiello ha disposto la sospensione dell'attività per 30 giorni "al fine di garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini".

Il provvedimento del questore segue un controllo effettuato lunedì da un equipaggio dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. "All'interno gli operatori di Polizia individuavano sei avventori, due dei quali si davano immediatamente alla fuga - ricostruisce la Questura - scappando dalla porta retrostante del locale. Gli altri quattro soggetti presenti venivano sottoposti a controllo".

Tra questi, una ragazza è stata trovata in possesso di un involucro contenente 0,52 grammi di cocaina e sanzionata per violazione delle norme sull'uso personale di droghe. Un altro avventore, invece, aveva con sé tre involucri di sostanza stupefacente pari a circa 5,14 grammi ed è risultato destinatario di un ordine del Questore di lasciare il territorio: di conseguenza l'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini d spaccio e violazione del provvedimento del Questore. Il provvedimento di sospensione del circolo è stato notificato mercoledì.