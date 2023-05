Droga, la Polizia sequestra 50 dosi di cocaina e 4.600 euro

Un arresto e una denuncia per spaccio, oltre al sequestro una cinquantina di dosi di cocaina, 10 grammi di hashish e 4.660 euro nel corso di due interventi della Polizia.

La Squadra mobile teneva d'occhio uno stabile in via Duse - San Donato - e ci aveva visto giusto. Infatti un uomo è uscito dal portone per poi incontrarsi con un'altra persona in via Andreini, così è stato controllato e trovato con una dose di cocaina. Si tratta di un cittadino marocchini di 40 anni con diversi precedenti anche per reati connessi agli stupefacenti; gli agenti hanno quindi continuato l'attività perquisendo la sua abitazione, dove, all'interno di alcune paia di calzini, sono stati trovati 50 dosi di cocaina per un totale di 33 grammi e 4.200 euro. Il 40enne è stato immediatamente arrestato ed è stato disposto il processo per direttissima.

Sempre nel pomeriggio di ieri, poco lontano, in via Donato Creti, la volante ha controllato un giovane, cittadino marocchino di 20 anni, che ha spontaneamente aperto il suo zaino per dimostrare ai poliziotti di essere "pulito", ma così non è stato. Gli agenti hanno infatti notato alcuni involucri in plastica che contenevano un grammo di cocaina e 10 di hashish. Il 20enne aveva inoltre nella sua disponibilità 460 euro. E' stato denunciato per spaccio.

Ieri, dopo appostamenti, perquisizioni e, grazie alla collaborazione tra questure, due trafficanti di stupefacenti sono stati arrestati. Sono stati sequestrati inoltre 10 chili di droga, denaro e una pistola con matricola abrasa.

Le condanne per spaccio al Pilastro

In totale sono 21 le condanne - per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato - emesse al processo di primo grado all’organizzazione dedita allo spaccio al Pilastro.

Durante la campagna elettorale per le Regionali 2020 divamparono le polemiche per la citofonata a una famiglia di origine tunisina del Pilastro da parte di Matteo Salvini con la sua famosa domanda "Scusi, lei spaccia?". Per alcuni di loro oggi il gup Sandro Pecorella ha deciso condanne a due anni, sei mesi e venti giorni per un uomo, un anno per la moglie, quattro anni sei mesi e venti giorni per un figlio, tre mesi e dieci giorni per un'altra parente, mentre un altro figlio era minorenne all'epoca.