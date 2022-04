Scovato nascondiglio per maxi carico di cocaina: "Avrebbe fruttato circa un milione di euro"

Maxi sequestro di cocaina per un valore di circa un milione di euro sul mercato. A scovare l'ingente quantitativo di stupefacente sono stati i Carabinieri della Stazione di Bologna nel tardo pomeriggio del 26 aprile.

Sguinzagliati i cani antidroga, intercettata intercapedine artigianale

A quanto si apprende, una pattuglia impegnata in un servizio di controllo alla circolazione stradale, aveva fermato e controllato lungo via Azzurra un’utilitaria condotta da un 25enne albanese, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora. Alla vista dei militari l'uomo avrebbe assunto un atteggiamento tanto nervoso ed evasivo da muovere sospetti. "Il suo stato di immotivata e crescente agitazione - chiariscono gli investigatori - ci ha indotto a condurre l’albanese in caserma. Anche se non potevamo immaginare l’esito del controllo".

Dopo la perquisizione dell’auto, eseguira anche con l’ausilio dei cani antidroga, l'inaspettato rinvenimento. E' stata individuata un’intercapedine di forma rettangolare realizzata artigianalmente sotto il sedile posteriore della macchina. Proprio all’interno del vano sono state rinvenute 13 confezioni rettangolari di circa 1 kg ciascuna di sostanza stupefacente di tipo cocaina, accuratamente sigillate e confezionate.

"Risultato importante - sottolineano i militari - la sostanza era destinata alla vendita al dettaglio dove poteva arrivare a fruttare dagli 800mila a un milione di euro".

'Corriere' in carcere

Così il 'corriere' è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Bologna. Risponderà del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati, oltre alla cocaina, anche 2 telefoni cellulare e la somma di € 350,00, rivenuti nella disponibilità del 25enne.