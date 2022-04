Arresto per spaccio, troppo odore di "erba" per le scale: scoperta coltivazione casalinga

I carabinieri hanno arrestato un 23enne della provincia di Bologna per il reato di coltivazione di stupefacenti. Il blitz nell'abitazione del giovane è scattato dopo la segnalazione da parte di alcuni condomini che segnalavano il classico odore di "erba" nelle scale del palazzo.

Accertato che l'appartamento fosse in uso a una persona con precedenti specifici, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa del ragazzo trovando 40 grammi di marijuana già essiccata, 23 piante di diverse dimensioni, oltre a lampade e bilancini di precisione.

Per il 23enne è scattato l'arresto ed è stato disposto il processo con il rito direttissimo.

Nei giorni scorsi, un 17 enne bolognese è stato pizzicato in via Mascarella, mentre si trovava in sella alla bicicletta: sistemata vicino ai pedali, i carabinieri hanno scovato una busta in cellophane contenente un panetto di hashish dal peso complessivo di 50 grammi circa.

(Foto archivio)