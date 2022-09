4 etti di droga in casa: coppia in manette a Castenaso

Una coppia di 48enni è stata arrestata ieri, 19 settembre, a Castenaso. L'uomo è stato visto dai carabinieri mentre, nelle vicinanze della sua abitazione, cedeva un grammo di cocaina a euro a un cliente.

I militari lo hanno fermato e perquisito, poi hanno continuato il controllo nell'appartamento, dove vive con una coetanea: nel comodino di quest'ultima, nell'armadio n camera da letto e in garage sono state trovate diverse dosi di cocaina per poco meno di 3etti, oltre a tre grammi di anfetamine e 100 di hashish.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

La settimana scorsa la squadra mobile ha arrestato due persone dopo la segnalazione di viavai di soggetti ed episodi di spaccio in strada. Gli agenti accompagnati dai cani antidroga Barack e Havana hanno trovato un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, in particolare eroina e hashish. L’oppiaceo è stato rinvenuto in uno stipetto in cucina, in totale 250 grammi assieme a oltre mille euro in contanti.