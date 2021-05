Polizia in via Emilia Ponente, marijuana addosso e in auto: due nei guai

Mariuana in auto, due persone nei guai. La scoperta è avvenuta nella serata di ieri quando la Polizia stava facendo dei controlli: fermato un veicolo in via Emilia Ponente con a bordo due uomini. Si tratta di un italiano classe '96 e di un cittadino di origini rumene del '99. Il primo è stato denunciato per la cessione dello stupefacente (ammissione da parte di entrambi i soggetti) mentre l'altro è stato sanzionato amministrativamente come assuntore di stupefacenti. Addosso allo straniero 0,56 grammi di marijuana, nell'automobile dell'italiano troviamo 50 grammi di erba.