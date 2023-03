Droga e dipendenze: "Sono cambiate con la modernità, nuovi strumenti per gestirle" | VIDEO

"Le dipendenze non sono più quelle del passato". Questo il perno del convegno Federserd tenutosi oggi a Bologna, al quale ha partecipato tra gli altri anche il cardinale Zuppi.

Una giornata formativa pensata per fare il punto tra esperti, ma non solo. Un’occasione di confronto per leggere la modernità, nonché l’incertezza e le fragilità che la contraddistinguono. Un modo per riflettere sui servizi dedicati alle dipendenze usufruendo di molteplici lenti di osservazione.

Una giornata ricca di interventi - istituzionali e non solo - che hanno preso in esame punti di forza e di debolezza di un sistema di cura integrato, fondato sulla rete dei servizi, nonché su equipe multiprofessionali e multidisciplinari, che nel corso degli anni hanno osservato e vissuto in prima linea il cambiamento delle dipendenze e dei servizi per la loro cura ed assistenza.

Bologna, città che in passato è stata protagonista di movimenti capaci di dare un forte slancio alla nascita dei Servizi e allo sviluppo di strategie innovative e funzionali alla riduzione del danno e del rischio, torna a essere agorà per il dialogo su questo importante tema.

Come le dipendenze sono cambiate con la modernità

La città vive oggi la necessità di rispondere a nuovi bisogni degli utenti, sviluppatisi con e dentro la modernità. Ecco allora l’importanza di analizzare le nuove dipendenze focalizzandosi sui caratteri e sulle trasformazioni che la modernità̀ porta con sé: trasformazioni sociali, organizzative e dei servizi rivolti ai cittadini, anche alla luce della recente pandemia.

Proprio il covid ha infatti messo in luce l’importanza della medicina territoriale – recentemente ridefinita dal DM 77 - di cui hanno parlato in apertura del convegno Paolo Bordon, Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna e Marialuisa Grech, Direttrice della UOC SerDP dell’Azienda. A seguire Marco Riglietta, Direttore SC Dipendenze, ASST Papa Giovanni XXIII, hanno approfondito il cambiamento e l’innovazione nell’ambito delle formulazioni della terapia agonista.

Ospite illustre del convegno, aprendo i lavori del pomeriggio, sarà il Cardinale Matteo Zuppi, che contribuirà a farsi portavoce dei cambiamenti sociali vissuti in città, nell’ottica di individuare nuovi strumenti di intercettazione, prevenzione e intervento sul disagio giovanile e non solo.

A conclusione della sessione mattutina e pomeridiana si sono tenute due tavole rotonde attraverso le quali il dialogo e le riflessioni sono state aperte ai professionisti dei servizi per le dipendenze e agli enti del Terzo settore.