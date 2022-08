Il camperista che va in vacanza con i funghi allucinogeni

I carabinieri della Stazione di Ozzano Emilia hanno denunciato un camperista italiano di 38 anni che si stava recando in vacanza in Riviera Romagnola.

L'uomo è stato trovato in possesso di funghi allucinogeni (9 grammi) e marijuana (45 grammi), custoditi in vari barattoli. E’ successo nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, in un’area di servizio di Ozzano situata sulla via Emilia, in direzione di Imola.

Il camperista, trentino con precedenti di polizia, è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente a 840 euro in contanti che l’uomo aveva in tasca. I funghi allucinogeni, “Psilocybe semilanceata” anche chiamati “Funghi magici”, contengono una potente sostanza psichedelica capace di alterare la realtà percettiva dei consumatori, avvertono i carabinieri.