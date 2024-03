Offre droga alla guardia giurata, ma si "imbatte" nella Polfer

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Fuga breve per un giovane nord africano, arrestato per spaccio. Nella serata di martedì 19 marzo, dopo essersi avvicinato a un’autovettura in sosta nei pressi di Piazza XX Settembre, ha proposta al conducente l’acquisto di sostanza stupefacente. Si è accorto troppo tardi che l'uomo alla guida era una guardia giurata che è sceso dall'auto è lo ha inseguito.

Il pusher si è diretto verso la stazione, dove, nell'atrio, si è "imbattuto" in una pattuglia della Polizia Ferroviaria che lo ha bloccato.

Una volta ricostruiti i fatti, gli agenti procedevano a perquisire il soggetto che risultava in possesso di 110 grammi di hashish.

Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della IV Sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Bologna hanno arrestato in via Stalingrado un italiano di 19 anni al quale sono stati sequestrati 9 chili di droga e oltre 11mial euro.