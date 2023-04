Droga nel camper e bollette anomale, scatta perquisizione: in casa un centinaio di piantine

Il bilancio è di 111 piantine di marijuana sequestrate, oltre a tremila euro in contanti. Per questo un 63enne bolognese è stato arrestato per coltivazione a fini di spaccio. Il soggetto è stato controllato a Ozzano ieri mattina a bordo del suo camper, impregnato di un forte odore di 'erba'. Dentro al veicolo, dopo qualche ricerca sono spuntati dei contanti di cui l'uomo non ha saputo giustificare il possesso.

Estesa a un primo domicilio nell'imolese, la perquisizione è risultata negativa, ma i militari hanno poi preso d'occhio alcune bollette e hanno visto che nelle disponibilità del signore stava anche un'altra abitazione, questa volta a Bologna, in zona Lame. Entrati dentro l'abitazione sono state trovate 11 piante di marijuana, oltre a tutta l’attrezzatura per la coltivazione indoor. Nel complesso di sono contati ben 111 esemplari, con un totale di tremila euro sequestrati.