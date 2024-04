Minacce per debiti di droga: imboscata e banconote fotocopiate incastrano 49enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Estorsione continuata. Di questo è accusato un 49enne italiano - pregiudicato- arrestato l'altro giorno dai Carabinieri di Imola.

Il tutto inizia con la denuncia di un 25enne straniero a seguito di pressanti richieste di denaro per saldare un debito di droga. Secondo quanto riferito dal giovane, il 49enne gli avrebbe chiesto, sotto minaccia telefonica, la somma di 120 euro per l’acquisto della “roba” che un suo amico aveva fatto utilizzando il suo nome come garanzia. Attraverso alcune testimonianze e riscontri fotografici, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità della persona che aveva più volte chiesto i soldi al 25enne. Non solo, a seguito dell’ultima telefonata ricevuta dalla vittima, con la quale il 49enne aveva fissato ora e luogo dell’incontro per la consegna del denaro, i militari hanno approntato un'imboscata. Monitorando da lontano lo scambio, hanno poi bloccato e perquisito il 49enne che aveva appena incassato il denaro richiesto minacciosamente. All’interno delle sue tasche, trovate alcune dosi di cocaina e diverso contante, tra cui le banconote consegnate dal 25enne e precedentemente fotocopiate dai militari per renderle riconoscibili attraverso i numeri di serie.

Il 49enne è stato quindi portato in caserma per le procedure di rito e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Bologna.