Droga, due denunce in un mese: minore ancora nei guai nella Bassa

Due episodi in un mese ai danni di un 17enne, quindi tecnicamente "recidivo" dopo la seconda denuncia da parte dei carabinieri della Compagnia di Molinella scaturita da una perquisizione domiciliare eseguita a casa del ragazzo, durante i servizi di contrasto al consumo e alla vendita della droga tra i giovani residenti nella Bassa bolognese.

L’ultima perquisizione domiciliare a casa del 17enne ieri pomeriggio, quando il giovane è stato trovato in possesso di poco più di 14 grammi di hashish e di una bilancia digitale tascabile, spesso utilizzata dai pusher di strada. Il ragazzo era stato trovato in possesso di una quarantina di grammi della stessa sostanza stupefacente e un'altra bilancia digitale tascabile, qualche settimana fa. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri e il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna.